Fatalna diagnoza największej gwiazdy. Dla 18-krotnego mistrza Polski to wyrok

Unia Leszno nie ma dobrych informacji w sprawie kapitana

Kołodziej to gwarant dużych zdobyczy punktowych w meczu, lider zespołu, zawodnik potrafiący przechylić szalę w kluczowych biegach. Unia dziś nie wie, kiedy będzie mieć tego zawodnika do dyspozycji.

Poważny uraz może oznaczać nawet i 12 tygodni przerwy

Od razu można dodać, że lżejszy uraz oznacza kilka lub kilkanaście dni przerwy, co by znaczyło, że Kołodzieja zobaczymy na torze w otwierającym sezon meczu Unii z Włókniarzem Częstochowa, który już za dwa tygodnie.

Jeśli jednak uraz mostka jest poważny, to przerwa może potrwać od 8 do 12 tygodni. Taka pauza oznaczałaby, że Kołodziej straci kilka kolejek, a Unia może mieć wtedy ogromne problemy ze zdobywaniem punktów.

Bez Kołodzieja będą mieć gigantyczny problem

Unia nawet w pełnym składzie była zdaniem wielu ekspertów jednym z trzech kandydatów do spadku z PGE Ekstraligi. Bez Kołodzieja to już robi się naprawdę gigantyczny problem. Oczywiście zastąpi go Nazar Parnicki, ale zespół zostanie bez swojej największej armaty.