Fantastyczne wieści. Tłumy szturmują kasy, będzie wyjątkowo

W końcu, chciałoby się rzec. Po wielu latach pustek na trybunach, Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi w sezonie 2024 odbędą się w godnej oprawie . Po tym, jak po raz pierwszy w historii organizację przyznano Łodzi, tamtejsze środowisko wprost oszalało. Do zawodów pozostało co prawda jeszcze kilka tygodni, a już w zasadzie brakuje biletów z idealnym widokiem na tor. W zeszłym tygodniu klub informował o tym, że kibice wykupili połowę dostępnych wejściówek. Dziś te liczby są nieaktualne. 12 marca głos w sprawie na oficjalnej stronie łódzkiej drużyny zabrał Witold Skrzydlewski, jeden z najważniejszych działaczy w pierwszoligowym ośrodku.

Łódź napisze historię. Jeszcze nigdy nie było tak dobrze

Niesamowity boom na tę imprezę w Łodzi nie powinien dziwić. H. Skrzydlewska Orzeł na co dzień startuje na zapleczu PGE Ekstraligi, więc takie nazwiska jak: Bartosz Zmarzlik, Fredrik Lindgren czy Martin Vaculik kibice drużyny widzą jedynie w telewizji. Z coraz to nowszych wieści na pewno cieszą się również działacze rządzący najlepszą ligą świata. Jeszcze nigdy ta stosunkowo nowa w kalendarzu impreza nie cieszyła się aż tak ogromnym zainteresowaniem. W Tarnowie, Gdańsku czy Toruniu ani razu nie pojawił się komplet publiczności, a w Łodzi jest na to ogromna szansa.