Fantastyczne widowisko. To mógł być mecz sezonu

Największą atrakcją niedzielnego widowiska były bez wątpienia same wyścigi. W niemal każdej gonitwie działo się co niemiara i osoby zazwyczaj wypełniające program w połowie drugiego okrążenia musieli szybko zmienić swoje nawyki. Piorunujące wrażenie robili zwłaszcza miejscowi . Nawet po słabym starcie Leon Madsen i spółka nie poddawali się, by z reguły przeprowadzić decydujący atak na ostatniej prostej.

28 maja oglądaliśmy tyle wspaniałych wyścigów, że ciężko wyróżnić ten najlepszy. Nie każdy reprezentant Tauron Włókniarza z tego powodu opuszczał park maszyn z uśmiechem na ustach. Ze złości kipiał Maksym Drabik. Kapitalnie rozpoczął on pojedynek, lecz w końcowej fazie przytrafiły mu się aż dwa defekty. Przed biegami nominowanymi 25-latek nie wytrzymał i udał się do busa. Ostatecznie wrócił do kolegów, jednak musiał przekonać go prezes Michał Świącik.