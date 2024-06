Fanka złapała gwiazdora za rękę. Padły gorzkie słowa

ROW nie zabrał do Bydgoszczy swojego lidera Brady’ego Kurtza. W klubie uznano, że lepiej będzie jeśli odpocznie on po niedawnej kontuzji. Zawodnik doznał uszkodzenia więzadeł bocznych w prawej kostce. Był na badaniu w klinice, w której stałymi bywalcami są piłkarze Manchesteru City i Manchesteru United. Lekarze przepisali mu zabiegi rehabilitacyjne i naświetlanie laserem.

ROW zaryzykował. Takiego lania się nie spodziewano

Prezes Krzysztof Mrozek jeszcze przed meczem z Abramczyk Polonią wyjaśniał nam, że to zachowawcze leczenie wystarczy, że Kurtz będzie gotowy 15 czerwca na spotkanie z #OrzechowaOsada PSŻ Poznań. W Bydgoszczy też mógł na upartego pojechać, ale uznano, że to nie ma sensu , bo porażka niczego nie zmieni. Aż takiego pogromu się jednak nie spodziewano.

Celem ROW-u na ten sezon jest walka o awans. Do zeszłej niedzieli drużyna była niepokonana. Liczono, że w Bydgoszczy, nawet bez Kurtza, uda się osiągnąć dobry wynik, jeśli Rohan Tungate, Jakub Jamróg, Grzegorz Walasek i Norick Bloedorn wespną się na wyżyny, jeśli dołożą kilka procent do tego, co jechali wcześniej. Tak się jednak nie stało, a największy zawód sprawił Walasek. Nie pierwszy raz w tym sezonie. Nic dziwnego, że został zaczepiony przez kibiców.