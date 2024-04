Fani go uwielbiali. Chce wrócić po strasznym upadku. „Ten pociąg już odjechał”

Każdy zespół z tegorocznej KLŻ skompletował też kadrę na sezon 2024. Nie oznacza to jednak, że w trakcie zmagań nie dojdzie do paru zmian. Na nowego pracodawcę czeka między innymi Rune Holta. Nie tylko on zresztą liczy na kontakt ze strony jakiegoś prezesa. Do listy żużlowców zainteresowanych jazdą w najniższej klasie rozgrywkowej zalicza się od niedawna Andriej Karpow .

Andriej Karpow znajdzie dla siebie klub w polskiej lidze?

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, były zawodnik Falubazu Zielona Góra jeszcze w tym roku zacznie regularnie pojawiać się w Polsce. Szczegóły w temacie zdradził nam Siergiej Gołownia. - Jest otwarty na dołączenie do jakiejś drużyny. Myślę, że warto mu zaufać. Wystarczy mu kilka treningów i wróci do swojej najlepszej formy. W Krajowej Lidze Żużlowej wciąż go stać na bycie silnym ogniwem zespołu. Jeżeli ten wywiad czyta właśnie jakiś prezes, to od razu mówię, że może śmiało zadzwonić do Andrieja - przekazał nam działacz klubu z Równe.