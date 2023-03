Falubaz znów nie awansuje? To może wszystko zepsuć

- Myślę, że Falubaz jest głównym faworytem do awansu. Moim zdaniem drużyna jest jeszcze mocniejsza niż przed rokiem. Działacze robią wszystko, aby powrócić do PGE Ekstraligi. To bardzo możliwy scenariusz, choć to jest tylko sport. Życzę im jednak jak najlepiej. W moim przekonaniu miejsce Falubazu jest w elicie - mówi Piotr Żyto, niegdyś trener Falubazu, a dzisiaj szkoleniowiec dwóch szwedzkich klubów: Rospiggarny Hallstavik i Vargarny Norrköping.