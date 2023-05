Falubaz z kolejnym zawodnikiem? Transfer coraz bliżej

Władze Enea Falubazu Zielona Góra nie próżnowali w oknie transferowym i zbudowali skład na miarę awansu do PGE Ekstraligi. Podobnie było w trakcie sezonu, bo gdy zielonogórzanie potrzebowali jakiegoś zawodnika – kontraktowali go. To nie koniec łowów Piotra Protasiewicza, który w zielonogórskim klubie odpowiada za transfery. Już niedługo do drużyny ma dołączyć Maksym Borowiak.