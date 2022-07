Falubaz straci wielką kasę? Jest wyrok sądu!

Prezydent pominął koszykarski Zastal?

- Chodzi o to, że prezydent, rozpisując konkurs na miejskie pieniądze, wymyślił nowe warunki - tłumaczy nam radny Dariusz Jacek Legutowski. - Chodziło to, że miasto miało mieć prawo do audytu i wglądu w dokumenty spółki. Klub radnych Koalicji Obywatelskiej od początku to kwestionował, bo istniała uchwała z 2011 roku, gdzie nie ma mowy o audycie. Sąd potwierdził nasze obawy.