Falubaz spełnił marzenia kibiców. Wielki powrót jest strzałem w dziesiątkę

Chyba w Zielonej Górze nie ma osoby, która nie lubi Jarosława Hampela. Polak ma świetne relacje z kibicami. Zawsze był pupilem zielonogórskiej publiczności. I nie ma co się dziwić. To świetny zawodnik, a także lojalny, bo nie przychodzi po to by "skasować". Zazwyczaj spędza w klubach co najmniej kilka sezonów.