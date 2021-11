Falubaz nie zwalnia tempa! Podopieczny Gortata podpisał kontrakt w Zielonej Górze

Australijczyk w tym sezonie reprezentował barwy Unii Tarnów i choć w 12 meczach wykręcił niezłą średnią na poziomie 1,848 pkt./bieg, to mariażu z tarnowianami z pewnością nie zaliczy do udanych. Wszystko ze względu na problemy finansowe i organizacyjne klubu z Małopolski, który spadł do 2. Ligi Żużlowej.

Biorąc pod uwagę fakt, jakie doświadczenia spotkały w tym sezonie Tungate’a, nie może dziwić jego ekscytacja po transferze do Falubazu Zielona Góra. - Nie zastanawiałem się długo nad podjęciem tej decyzji. Jak tylko dostałem telefon od Wojtka Domagały, to byłem pewien, że chcę tu przyjść - powiedział Australijczyk po podpisaniu kontraktu. Trzeci najlepszy zawodnik eWinner 1. Ligi w sezonie 2020 ma świadomość, że w Zielonej Górze każdy inny wynik niż awans do PGE Ekstraligi, będzie uznany za porażkę. - Pasuje mi to, że drużyna ma jasno określony cel. To pozwoli mi na dalszy rozwój. Chcę pomóc w wywalczeniu awansu do PGE Ekstraligi - powiedział Rohan Tungate.

Rohan Tungate już raz był zawodnikiem Falubazu Zielona Góra

- Można powiedzieć, że po roku przerwy Rohan Tungate wraca do Zielonej Góry - powiedział klubowym mediom prezes Falubazu, Wojciech Domagała. Działacz nawiązywał do sezonu 2020, gdy Tungate był "gościem" w drużynie Falubazu. Wystąpił w trzech meczach i wykręcił średnią na poziomie 1,308 pkt./bieg.

- Australijczyk od kilku sezonów nie schodzi z określonego poziomu i moim zdaniem jest gwarantem dużych zdobyczy punktowych na pierwszoligowych torach. Świetnie czuje się też przy W69. Na chwilę obecną jest to przecież rekordzista naszego toru, a więc najszybszy zawodnik, którego mieliśmy okazję oglądać - spostrzegł prezes zielonogórskiego klubu.

Falubaz Zielona Góra kompletuje skład

Z optymizmem o transferze Australijczyka wypowiada się też trener Falubazu, Piotr Żyto. - Doświadczenie Rohana Tungate będzie naszym bardzo mocnym atutem. Australijczyk od lat spisuje się bardzo dobrze na wszystkich torach. Rzadko przytrafiają mu się wpadki. (...) Wierzę, że Rohan będzie miał swój duży wpływ w realizację założonych celów - powiedział trener Falubazu.

Tungate to trzeci dziś, a czwarty w ogóle oficjalnie potwierdzony zawodnik zielonogórskiej drużyny na sezon 2022. Wcześniej klub poinformował o porozumieniu z Piotrem Protasiewiczem i podpisaniu kontraktu z innym Australijczykiem, Maxem Fricke oraz z byłym klubowym kolegą Tungate’a z Unii Tarnów, Dawidem Rempałą.