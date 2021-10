Falubaz nie chce oddać Kvecha! Wilki postawią na Polaka?

Arkadiusz Adamczyk Żużel

Niespodziewany transfer Madsa Hansensa do Trans MF Landshut Devils wywrócił do góry nogami wcześniejsze ustalenia między polskimi klubami eWinner 1.LŻ. Duńczyk miał w pierwotnej wersji trafić do Stelmet Falubaza Zielona Góra, który wówczas zrezygnowałby z Czecha, Jana Kvecha i wypożyczył go do Cellfast Wilków Krosno.

