Falubaz może za to srogo zapłacić. Ten błąd spowodował spore problemy

To jest pytanie do Piotra Protasiewicza

- To jest pytanie do jednoosobowego, zielonogórskiego sztabu. Można tylko się domyślać, że żaden z tych zawodników nie ma odpowiedniego poziomu. W Ekstralidze liczą się punkty. To jest projekt, który wymaga najwyższego poziomu sportowego. Żaden z tych zawodników nie stał się wyraźnym punktem jak chociażby Jan Kvech, Wiktor Lampart, nie mówiąc już o Bartku Kowalskim, czy Mateuszu Cierniaku - mówi Jacek Frątczak.

Żonglerka nie przynosi niczego pozytywnego

- Oskar Hurysz ma bardzo trudne wejście w sezon, a wydawało się, że pójdzie do góry. Damian pokazał w meczu z Apatorem, na co go stać. Przy słabym zawodniku U24, juniorzy mieli być gwarantem zastępowania tego zawodnika. Damian powinien co do zasady mieć z automatu 5 biegów, tak jak w Gorzowie ma Oskar Paluch - kończy Frątczak. To pokazuje, że brak Kvecha może zaważyć o tym, że klub nie awansuje do fazy play-off, w która celował przed sezonem.