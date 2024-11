Falubaz może odetchnąć z ulgą. Transferowy hit za 2 miliony

Było blisko, by do transferu nie doszło

Brak licencji dla Stali oznaczałby, że w PGE Ekstralidze wystartowałaby Fogo Unia Leszno. W takim wypadku Ratajczak nie trafiłby do Falubazu, co byłoby ogromnym ciosem dla klubu - zostaliby bez wartościowego juniora. W takiej sytuacji zespół miałby trudności z walką o medale, bo bez solidnego młodzieżowca ciężko rywalizować z najlepszymi. Sam Oskar Hurysz to zbyt mało, by liczyć na sukcesy.