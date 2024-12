Falubaz ma u siebie wielki talent. Może przynieść im medale, jest tylko jeden warunek

Stelmet Falubaz Zielona Góra małymi krokami wraca na szczyt. W swoich szeregach mają wielki talent. Oskar Hurysz jest młodzieżowcem, a już potrafi wygrywać z medalistami mistrzostw świata. Dobry junior to prawdziwy skarb, który może przeważyć o rozstrzygnięciach medalowych. Jego największym mankamentem jest gorąca głowa, która często się przegrzewa. Jeśli to opanuje, to dołączy do najlepszych.