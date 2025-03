Falubaz ma plan długofalowy. W taki sposób chcą pokonać stawkę

Choć podstawowym zawodnikiem U24 w tym sezonie ma być Michał Curzytek to nie może być on pewny swoich występów. Wszystko zależy od tego jaką formę sportową będzie reprezentował. Falubaz będzie miał jednak możliwość zastępowania Polaka.

Australijskie diamenty

Rynek australijski przez lata należał do FOGO Unii Leszno. Klub wyciągnął wiele talentów, choć nie wszyscy zrobili oczekiwaną karierę. Brady Kurtz, Jaimon Lidsey, Keynan Rew czy James Pearson to tylko kilka z nazwisk, które przewinęły się w Lesznie z Ziemi Południowej. Teraz swoją okazję w Australii wyczuł Stelmet Falubaz Zielona Góra. W klubie pojawił się diament z Australii - Mitchell McDiarmid. Falubaz ma spore plany, aby rozwijać ten talent. Australijczyk może liczyć także na pomoc Taia Woffindena, którego jest kuzynem.

Mają plan, to może wypalić

16-latek w ubiegłym roku tylko przez krótki czas był w Polsce. Teraz cały sezon raczej spędzi w kraju. Co więcej, ma dostać szczególną opiekę. W grę wchodzi mieszkanie, mechanicy oraz sprzęt. Piotr Protasiewicz ma kontakty w całym żużlowym świecie, więc młody Kangur nie mógł trafić lepiej. To ma zaprocentować na długie lata, dzięki czemu klub będzie mógł bić się regularnie o tytuły.



Australijczycy to bardzo wdzięczny naród w żużlu. Za opiekę potrafią przez lata się odwdzięczać. Tak było chociażby w przypadku Chrisa Holdera, który przez 14 sezonów bronił barw KS Apatora. Podobnie jest w przypadku Taia Woffindena, choć formalnie jest Brytyjczykiem to uważa Australię za swoją ojczyznę. To właśnie tam się wychowywał przez większość młodzieńczych lat. Trzykrotny mistrz świata spędził we Wrocławiu 13 sezonów. W Zielonej Górze mają nadzieję na podobny scenariusz.