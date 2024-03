Falubaz do spadku. Co z kontuzją Pawlickiego? [FELIETON]

Zagadkowa kontuzja Piotra Pawlickiego

W Zielonej Górze zaś nie wygląda to źle, ale nie wiem, czy bracia Pawliccy, Jarosław Hampel, Jan Kvech i Rasmus Jensen wystarczą do utrzymania. Nie chciałbym bawić się w typowania, ale gdyby ktoś przyparł mnie dziś do muru i kazać wskazać drużynę, która spadnie, to chyba ostatecznie postawiłbym na Falubaz.

Dlaczego akurat na nich? Martwi mnie kontuzja Piotra Pawlickiego. Wiem, że klub zapewnia, że nie wpłynie ona negatywnie na jego przygotowanie do rozgrywek, ale cała ta sytuacja jest mocno niepokojąca. Poza wszystkim myślę, że nie bez znaczenia będzie dopasowanie się zawodników do własnego toru i szukanie punktów przede wszystkim w meczach u siebie. Kto w tym aspekcie może być najmocniejszy? Sadzę, że z atutem własnego toru źle nie było nigdy w Grudziądzu. W Lesznie pewnie też sobie poradzą.