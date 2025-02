Falubaz będzie miał kłopoty? Zawodnik wyjawia prawdę

Transfer Madsena jest określany jako jeden z największych, a może i największy w historii klubu. Duńczyk to prawdziwa jakość. Od 8 lat nieustannie znajduje się w czołowej piątce najskuteczniejszych zawodników PGE Ekstraligi. Do poziomu sportowego zawodnika nikt nie może się przyczepić.

Zawodnik Falubazu mówi jaki jest Madsen

Minęło dopiera kilka miesięcy, odkąd Madsen znajduje się w zielonogórskiej drużynie. Od tego czasu kilka razy pojawił się w Polsce, chociażby na spotkaniach z kibicami, gdzie zrobił dobre wrażenie. Jeszcze lepiej mieli okazję go poznać zawodnicy Stelmetu Falubazu Zielona Góra.



- Póki co dużo sobie żartuje, co mi się bardzo podoba. Jest luz, ale widać, że to jest pełna profeska. W końcu do dwukrotny wicemistrz świata, więc widać, że pełen profesjonalista. Jako młodszy zawodnik można bardzo wiele podpatrzeć. Leon Madsen to fajny chłopak - przekonuje Oskar Hurysz na antenie Radio Index 96.