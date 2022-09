Fala zawieszeń w polskiej lidze! O co poszło?

O to, skąd taka fala zawieszeń, zapytaliśmy u źródła, w Głównej Komisji Sportu Żużlowego. - Te wszystkie zawieszenia wynikają z niewykonania orzeczeń dyscyplinarnych komisji - tłumaczy Zbigniew Fiałkowski, wiceprzewodniczący GKSŻ. - Były terminy, do których każdy miał wykonać otrzymane orzeczenie i wymienieni po prostu postanowień tych orzeczeń nie wykonali - słyszymy w centrali.

- W przypadku nałożenia kary są podawane terminy do kiedy należy tę karę wykonać. To nie jest tak, że z dnia na dzień trzeba to zrobić, tylko w określonym terminie. Gdy zostają one przekroczone, jeszcze raz dzwonimy, pytamy się, czy wpłaty się pojawiły. Jeśli nie, zawieszamy osoby i podmioty, które wykonały orzeczeń - tłumaczy w rozmowie z Interią Zbigniew Fiałkowski.