Fala krytyki spadła na sędziego z Ukrainy. Media go nie oszczędzają

Dziennikarze ostro komentują pracę Latosinskiego

Od razu zaznaczmy, że bardzo często Latosinski daje podstawy do dyskusji. Nie pierwszy raz jego decyzja była zaskakująca dla ludzi ze środowiska. - A. Latosinski to jest człowiek mem. Co impreza to niebywały babol. Gdyby sędziował piłkę nożną, obserwator w okręgówce zesłałby go na linię w B Klasie. Ale skoro jest w żużlu, to jest jedynym, który może sędziować finał mistrzostw świata - napisał Marcin Musiał z Eleven Sports.