Faktury grozy. Przy puszczaniu przelewów boli go serce

No i po awansie do elity zamieniasz się półprofesjonalisty w profesjonalistę pełną gębą.

- Wy cwaniaczki lubicie złapać za słówka, ale skoro jesteśmy już w konwencji humorystycznej można tak to skwitować. W zeszłym roku przyświecał mi określony cel: zapracować na kontrakt w PGE Ekstralidze. Po wygraniu klasyfikacji na najlepszego zawodnika na zapleczu, nie dało się zrobić nic więcej, to była naturalna kolej rzeczy. Wyszło idealnie, ponieważ z moją obecną ekipą udało się awansować, a klub nie chciał ze mnie rezygnować.

Lebiediew złapał się za kieszeń

Często powtarzasz, że nigdy nie szczędzisz pieniędzy na sprzęt i przygotowania do sezonu. Ile wzrośnie w takim razie twój budżet zakupowy w porównaniu do poprzednich rozgrywek?

- Wolałbym uniknąć szoku, dlatego jeszcze nie siadałem do komputera z porównywarką, ale jednak jakieś rozeznanie trzeba mieć i wiem, że koledzy łapią się za kieszenie. Nie ma co się czarować, jeśli planujesz duże inwestycje, trzeba liczyć się z pokaźnymi wydatkami.

- Widać gołym okiem, że przebitki są kosmiczne. Surowy silnik GM kosztuje o około 12 proc. więcej niż jeszcze parę miesięcy temu. Z innymi komponentami wcale nie jest lepiej, bo podwyżka niektórych części waha się między 40-70 proc. Zsumujemy, to do kupy i wychodzi "piękna" kwota.

- Robiąc przelewy za faktury, przy panującej drożyźnie już przymykam jedno oko. Strach otworzyć stare zeszyty z rozliczeniami. Jeszcze kilka lat do tyłu, te same części dostałem prawie za pół darmo. Boję się, że po skrupulatnym przeanalizowaniu aktualnych cyfr całkiem się rozkleję (śmiech).

- Czemu nie. Do tej pory klub wykonuje świetną robotę, rozwija się na każdym polu i dopóki będę potrzebny, a do tego moja forma będzie się zgadzać, nie mam zamiaru nic zmieniać.

Lider Wilków porównuje się do Rosjanina z polskim paszportem

Mimo wzmocnienia się Doyle’m i Krzysztofem Kasprzakiem jesteście skazywani na zażartą walkę o utrzymanie w PGE Ekstralidze. Waszym głównym konkurentem o uniknięcie degradacji ma być ZOOleszcz GKM Grudziądz, który niedawno dołożył do składu Rosjanina z polskim paszportem - Wadima Tarasienkę. Czy ten ruch powoduje, że o to upragnione zachowanie ligowego bytu będzie jeszcze trudniej?

- Tej PGE Ekstraligi wówczas, to ja tylko liznąłem. W drugiej rundzie złamałem nogę i zabawa skończyła się zanim tak naprawdę zaczęła. Nie mogę tego przeżałować, bo czułem się znakomicie. Okej, różnicy bym nie zrobił, w tabeli raczej nie odbilibyśmy się od dna, gdybym nawet "walił" komplety, ale towarzyszył mi duży niedosyt. Powiem więcej, gdyby nie ten feralny uraz, dalej z powodzeniem występowałbym na najwyższym szczeblu. Nie zdążyłem się niestety wykurować, a to ze względu na pandemię był strasznie szybki sezon. Na otarcie łez pojechałem jeszcze w spotkaniu na torze w Lesznie, ale nie byłem w stanie normalnie utrzymać nogi na haku.

- Musiałem mozolnie od nowa pracować na swoje nazwisko. Ale jestem już do tego przyzwyczajony, że los rzuca mi kłody pod nogi. Trochę jak w grze planszowej, "żre" ci i nagle wdeptujesz w pole z napisem: wracasz na start. Groźna kontuzja to nie wyrok, lecz prezesi od razu spychają cię na bocznicę, nikt nie chce brać kota w worku.

Zrugał partnera z drużyny i wystąpił w żużlowym "Big Brotherze"

W Fogo Unii spotkasz Antoniego Mencela, którego wywołałeś do tablicy podczas ostrej tyrady skierowanej do partnera klubowego - Franka Karczewskiego na finale play-off w Zielonej Górze. Młodzieżowcowi nieźle się od ciebie oberwało, a całe zajście zarejestrowały kamery Falubaz.tv

- Teraz naciąłem się ja, innym razem do żużlowego Big Brothera trafi ktoś inny. Dla mnie przytoczone zdarzenie, to też przestroga i niezła lekcja. Każdy zdaje sobie sprawę, że kamery są już praktycznie wszędzie, a jednak w ogniu rywalizacji wyłączasz się na amen i skupiasz na robocie do wykonania.

- Wjechałem mu na ambicję, co? A tak serio, z Frankiem mamy super kontakt. Trochę się pośmialiśmy, że my awansowaliśmy, a Falubazowi w ramach pocieszenia zrobiliśmy zasięgi pod nagraniem. Poczekam aż Franek zacznie kręcić fajne wyniki we Włókniarzu i zgłoszę się do niego.