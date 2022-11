Limity w żużlu. Część płacono pod stołem

Kluby nie mogły płacić jeźdźcom więcej niż określona kwota. Kiedyś było to 400 tysięcy złotych za podpis i 4000 złotych za punkt, a ostatnio odpowiednio 500 tys. podpis i 5000 tys. za punkt. Była tom wszyscy to wiemy - fikcja. Kluby płaciły więcej. To znaczy oficjalnie trzymały się limitów, ale "uzupełniały" zarobki własnym zawodnikom "pod stołem". Nawet niekoniecznie dosłownie np. poprzez sponsorów. Liczyła się kwota ostateczna, a ta była efektem oficjalnych stawek i nieoficjalnego zasilania. I świat żużla kręcił się dalej. Tyle, że kręcił się do czasu.