Emerytowane gwiazdy zacierają ręce. To może być ich czas

Mamy marzec, a więc w tym okresie trwają już treningi na większości obiektów. Tory żużlowe budzą się do życia, a zawodnicy ponownie mogą robić to, do czego zostały stworzeni. Za kilka tygodni ruszy poważne ściganie i tam żarty się już kończą.

Zaczęło się. Gwiazdy zacierają ręce

To brutalne stwierdzenie, ale tylko na to czekają emerytowane gwiazdy, które nie podpisały żadnego kontraktu w listopadowym okienku transferowym. Przygotowania do sezonu w ich wypadku wyglądały całkiem normalnie, tylko że drużyny zaczną szukać na wiosnę. Kontuzje powodują luki w składach, co powinni wykorzystać. Wśród nich wciąż są ciekawe nazwiska począwszy od Mateja Zagara, Kennetha Bjerre, Pawła Miesiąca czy Adriana Gały. Każdy z nich byłby poważnym wzmocnieniem dla drużyny z Krajowej Ligi Żużlowej oraz solidnym na 2. Ekstraligę.