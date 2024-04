Emeryt ośmieszył polską gwiazdę. Liczą już tylko na cud

Po największym indywidualnym sukcesie Janowskiego w Grand Prix (brąz w 2022 roku), stało się z nim coś niewytłumaczalnego. Polak wówczas mówił o tym, że chce iść za ciosem i jak najszybciej chce zostać mistrzem świata. Rok później był jednak już zupełnie innym zawodnikiem. Wypadł z cyklu, a w PGE Ekstralidze zanotował najlepszy sezon od 2016 roku. Polscy eksperci byli oburzeni brakiem stałej dzikiej karty dla reprezentanta Polski, tłumacząc, że każdemu może zdarzyć się jeden słabszy rok.



Początek tegorocznych rozgrywek w różnych turniejach i meczach niestety nie zapowiada powrotu Janowskiego do wielkiej formy. Jest wręcz przeciwnie, kryzys żużlowca jeszcze bardziej się pogłębia. Na inaugurację PGE Ekstraligi zdobył dla Betard Sparty Wrocław tylko 4 punkty (miał defekt na starcie i wykluczenie za dwa ostrzeżenia). Przeciętne, by nie powiedzieć słabe występy we wcześniejszych turniejach, zaowocowały brakiem powołania do kadry na finał Drużynowych Mistrzostw Europy w Grudziądzu. Skreślił go selekcjoner Rafał Dobrucki.

Żużel. Maciej Janowski dalej w kryzysie. Był gorszy od 46-latka

Po najsłabszym sezonie od lat Janowski postanowił wrócić do jazdy na Wyspach, podpisując kontrakt z Oxford Spires. Był to powrót po blisko dekadzie (wcześniej jeździł dla Swindon Robins, King’s Lynn Stars i Poole Pirates. Jazda w lidze brytyjskiej miała pomóc mu się rozjeździć, miał zyskać pewność siebie. Nici z tych planów. W dużo słabszej obsadzie, jak w PGE Ekstralidze, również radzi sobie bardzo słabo. W spotkaniu Ipswich Witches - Oxford Spires w czterech wyścigach wywalczył dla gości 3 punkty z bonusem.



Punktacja przy nazwisku Janowskiego wygląda brzydko, jeśli porównamy ją ze zdobyczą takiego Scotta Nichollsa. Szanujemy udaną karierę Brytyjczyka. Był moment, że to właśnie jego uznawano za najlepszego żużlowca z Wysp, przez wiele sezonów startował w mistrzostwach świata, choć w Grand Prix akurat nie odniósł większego sukcesu. W całym cyklu najwyżej uplasował się w 2003 roku - na siódmym miejscu. Nigdy nie wygrał pojedynczego turnieju, natomiast pięciokrotnie stawał na podium. To niewiele w porównaniu z tym, co osiągnął Janowski. Reklama

Nicholls jednak wieku nie oszuka. W maju będzie obchodzić swoje 46. urodziny. Regularnie w Polsce nie startuje od dłuższego czasu, lecz na Wyspach cieszy swoją publiczność całkiem skuteczną jazdą. W tych samych zawodach był liderem Oxfordu, zdobywając aż 12 punktów. Niektóre porażki Janowskiego dla zawodnika tej klasy - i z takimi aspiracjami - są po prostu trudne do wytłumaczenia.



We Wrocławiu niepokój. Jeśli Janowski szybko się nie pozbiera, to Sparta będzie bez szans w walce z Orlen Oil Motorem Lublin o odzyskanie tytułu Drużynowego Mistrza Polski. Z tak nieskutecznym Polakiem pod znakiem zapytania może być także jakikolwiek medal.



Maciej Janowski / Marcin Kubiak / Flipper Jarosław Pabijan

