Emeryci za grosze. Mają tylko zabrać portfel

Kolejarz Rawicz wymyślił sobie tani sposób na budowę składu

Dla Kolejarza Rawicz liczy się tylko jedno

Bo to właśnie akademia jest oczkiem w głowie prezesa Knopa. Jemu nie zależy na tym, żeby podbijać z Kolejarzem ligę. Jasne, jak się nadarzy okazja, to chętnie skorzysta, ale zasadniczo cel jest taki, by wyszkolić młodzież i za 5 lat zacząć na tym zarabiać.

Całkiem niedawno mieliśmy wysyp spraw, gdzie młodzi zawodnicy zabiegali w PZM o rozwiązanie kontraktów z winy klubu. W Kolejarzu nie mają jednak obaw z tym związanych. Knop chwali się, że jego umowy z młodymi konstruował Paweł Kondratowicz. Reklamuje go, jako specjalistę, do którego dzwoni cała Polska. Kontrakty są tak spisane, że nikt za darmo nie ucieknie.

W tym wszystkim najważniejsze jest jednak to, że Kolejarz znalazł swoje miejsce w żużlu. Wielu jest takich, co chcą sukcesu za wszelką cenę i szaleją ponad miarę, a potem upadają. Kolejarz nie chce szaleć. Miliony poszły na sprzęt oraz infrastrukturę, bo celem jest szkolenie. Kogoś może śmieszyć, jak Knop mówi, że on w tym roku nie jedzie o nic. To jednak nie do końca prawda. On jedzie o lepszą przyszłość.