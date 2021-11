Ekstraligowiec ogłosił juniorów. Co z Bartkowiakiem?

Spośród trzech wychowanków grudziądzkiego klubu, którzy parafowali dziś umowy na starty w barwach GKM-u w przyszłym sezonie, największe doświadczenie ma 17-letni Kacper Łobodziński. Wystąpił on w trzech meczach GKM-u w sezonie 2020. W dziesięciu biegach zdobył zaledwie jeden punkt. Sezon 2021 spędził na wypożyczeniu w OK Bedmet Kolejarzu Opole, gdzie wystąpił w 21 biegach w 7 meczach. Zdobył w sumie 12 punktów i 2 bonusy, co dało mu średnią na poziomie 0,667 pkt./bieg.

Mniejsze doświadczenie (ale już jakieś!) ma Seweryn Orgacki. 16-latek wystąpił w tym sezonie w 10 biegach w PGE Ekstralidze w barwach macierzystego GKM-u, a pięciokrotnie podjeżdżał pod taśmę jako zawodnik Cellfast Wilków Krosno, które rywalizują na poziomie eWinner 1. Ligi. Dla GKM-u zdobył dwa punkty i jeden bonus, a dla Wilków jeden punktów. Szału więc nie zrobił, ale na rozwój ma jeszcze pięć lat okresu juniorskiego.

Reklama

Najmniejsze doświadczenie w ligowym ściganiu - bo żadne - ma Wiktor Rafalski. Wszystko dlatego, że młody zawodnik dopiero 2 grudnia skończy 16 lat, czyli osiągnie minimalny wiek, pozwalający na starty w rozgrywkach ligowych.

Więcej informacji wkrótce.