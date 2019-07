Żużlowcy Włókniarza Częstochowa powinni wygrać w czterech pozostałych kolejkach ekstraligi. aby bez względu na wyniki rywali zapewnić sobie awans do fazy play off. W piątek podejmą Get Well Toruń, który musi zwyciężyć, aby zachować matematyczne szansę na utrzymanie.

Rozgrywki ekstraligi zostaną wznowione po miesięcznej przerwie. 11. kolejkę rozpocznie spotkanie niezagrożonej na prowadzeniu Unii Leszno (22 pkt) z przedostatnim Motorem Lublin (7 pkt). W drugim piątkowym spotkaniu piąty Włókniarz (9 pkt) podejmie outsidera z Torunia, który do tej pory zdobył zaledwie trzy punkty.

Zespół z Częstochowy traci po cztery punkty do GKM Grudziądz i Falubazu Zielona Góra. Obie drużyny swoje mecze rozegrają w niedzielę. GKM zmierzy się na wyjeździe z pewną awansu Spartą Wrocław (17 pkt), a Falubaz podejmie Stal Gorzów (8 pkt).

Program meczów 11. kolejki:

piątek, 26 lipca

Fogo Unia Leszno - Speed Car Motor Lublin (godz. 18.00) - transmisja w Eleven Sport



forBET Włókniarz Częstochowa - Get Well Toruń (20.30) - transmisja w Eleven Sport

niedziela, 28 lipca

Betard Sparta Wrocław - MrGarden GKM Grudziądz (16.45) - transmisja w nSporcie



Stelmet Falubaz Zielona Góra - truly.work Stal Gorzów (19.30) - transmisja w nSporcie