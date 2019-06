​Ekstraliga żużlowa. Włókniarz Częstochowa - Falubaz Zielona Góra 51:39

ForBET Włókniarz Częstochowa w niedzielę pokonał Stelmet Falubaz Zielona Góra 51:39 w ósmej kolejce żużlowej Ekstraligi.

Po trzech kolejnych porażkach Włókniarza częstochowscy kibice z dużym niepokojem oczekiwali na rewanżowy pojedynek swojej drużyny ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra. Z dużym niepokojem, ale i z dużymi nadziejami na lepszą postawę zespołu prowadzonego przez Marka Cieślaka. I te nadzieje zostały spełnione, gdyż Włókniarz nie tylko pokonał zielonogórzan, ale wywalczył też punkt bonusowy.

Straty z Zielonej Góry zostały odrobione już po czterech wyścigach i to mimo kilku kontrowersyjnych, a niekorzystnych dla gospodarzy decyzji sędziego, który np. po upadku na pierwszym łuku wykluczył Michała Gruchalskiego, a gdy w następnym biegu przewrócił się Piotr Protasiewicz, zarządził powtórkę w czteroosobowym składzie.

W drugiej serii startów goście spisywali się znacznie lepiej i po ósmym biegu Włókniarz prowadził już tylko 25:23, co było m.in. efektem słabej jazdy Mateja Zagara.

Włókniarz, po kapitalnej walce, wygrał dwa następne wyścigi, ale jedenasty - znowu z udziałem Zagara - przegrał podwójnie i łącznie wygrywał 35:31.

Losy zwycięstwa pozostawały otwarte. W 12. wyścigu częstochowian do końcowego sukcesu przybliżył Adrian Miedziński, który pokonał Nickiego Pedersena, a w 13. Martin Vaculik tylko rozdzielił najlepszych zawodników gospodarzy Leona Madsena i Fredrika Lindgrena, co oznaczało że Włókniarz prowadził 42:36.

Pierwszy z biegów nominowanych po pięknej walce z Patrykiem Dudkiem wygrał Paweł Przedpełski, a za ich plecami do mety dotarli Miedziński i Michael Jepsen Jensen. Oznaczało to zwycięstwo Włókniarza, zaś gościom pozostała jeszcze walka o punkt bonusowy, ale i on przypadł częstochowianom, gdyż Lindgren i Madsen nie dali szans Pedersenowi, a zamykający stawkę Vaculik nie dojechał do mety.

Włókniarz Częstochowa - Falubaz Zielona Góra 51:39



Pierwszy mecz 49:41 dla Falubazu. Punkt bonusowy: forBET Włókniarz Częstochowa.

Punkty:

forBET Włókniarz Częstochowa: Leon Madsen 12 (3,1,3,3,2), Fredrik Lindgren 11 (2,2,3,1,3), Paweł Przedpełski 9 (1,3,2,0,3), Adrian Miedziński 8 (3,0,1,3,1), Jakub Miśkowiak 6 (3,3,0), Matej Zagar 3 (1,0,1,1), Michał Gruchalski 2 (w,2,d).

Stelmet Falubaz Zielona Góra: Nicki Pedersen 10 (2,3,2,2,1), Patryk Dudek 9 (1,3,1,2,2), Martin Vaculik 8 (2,2,2,2,d), Michael Jepsen Jensen 7 (0,1,3,3,0), Norbert Krakowiak 2 (1,0,1), Mateusz Tonder 2 (2,0,0), Piotr Protasiewicz 1 (0,1,0,0).

Najlepszy czas dnia - 62,91 Leon Madsen w dziewiątym wyścigu. Sędzia: Piotr Lis (Lublin). Widzów ok. 11 000.