Duńczyk Nicki Pedersen został nowym zawodnikiem startującego w żużlowej PGE Ekstralidze zespołu MrGarden GKM Grudziądz. Trzykrotny mistrz świata podpisał z "Gołębiami" dwuletnią umowę.

Pedersen był już zawodnikiem grudziądzkiego klubu ale od tego czasu minęło już niemal 20 lat. Duńczyk z GKM związał się umową przed sezonem w 2000 roku i to właśnie tam dostał pierwszą poważną szansę zaistnienia na polskich torach. Wystąpił wówczas w ośmiu spotkaniach, zdobywając łącznie 74 punkty i 7 bonusów, a całe rozgrywki zakończył indywidualną średnią 2,025 pkt/bieg. Teraz ponownie założy kevlar grudziądzkiego klubu.

"Świetny kontrakt ze świetnym klubem. Przez następne dwa lata będę ścigał się w Polsce w barwach MrGarden GKM Grudziądz. Mam bardzo dobrze doświadczenia z torem w Grudziądzu i nie mogę się doczekać ścigania na nim" - poinformował w poniedziałek na jednym ze swoich profili społecznościowych sam Pedersen.

Ostatni sezon Duńczyk spędził w Stelmet Falubazie Zielona Góra gdzie w 14 spotkaniach zdobył 121 punktów i 5 bonusów, a średnia 2,032 pkt/bieg dała mu 12. miejsce w indywidualnej klasyfikacji zawodników ekstraligi.

Władze grudziądzkiego klubu liczą, że Duńczyk potwierdzi swoją skuteczność zarówno na wyjazdach, jak i na torze przy ul. Hallera 4.

"Zakontraktowanie Nickiego Pedersena to kontynuacja naszej polityki transferowej, którą przyjęliśmy kilka lat temu. Co roku wymieniamy jedno ogniwo wśród seniorów i co roku nasz wynik sportowy jest coraz lepszy. Teraz czas na kolejny krok do przodu. Jesteśmy przekonani, że tak uznana postać w światowym żużlu wzmocni naszą drużynę i po raz kolejny będziemy mogli powalczyć o wymarzony awans do pierwszej czwórki PGE Ekstraligi. Negocjacje z Nickim nie trwały długo i szybko osiągnęliśmy porozumienie. Sam zawodnik bardzo chciał u nas startować i wyszedł z inicjatywą, aby związać się z GKM na kolejne dwa lata. Cieszymy się, że będziemy mieć go w naszym zespole" - powiedział prezes GKM Marcin Murawski, cytowany na stronie internetowej klubu.

Pedersen poza Polską startować będzie w swoim kraju w barwach Holsted Tigers. Wystartuje także w Szwecji, a jego zespołem będzie Rospiggarna Hallstavik.

Podpisanie umowy z Duńczykiem oznacza, że GKM ma praktycznie gotowy skład na nowy sezon. Tuż po zakończeniu poprzedniego liderzy zespołu - kapitan Krzysztof Buczkowski, Przemysław Pawlicki oraz Duńczyk Kenneth Bjerre i Rosjanin Artiom Łaguta - zapowiedzieli kontynuację swojej przygody z "Gołębiami".

Krzysztof Frydrych