Ekstraliga żużlowa. Stal Gorzów poszuka punktów na wyjeździe

Po serii czterech wygranych na własnym torze, w 11. kolejce ekstraligi żużlowców Stali Gorzów czeka mecz wyjazdowy z Włókniarzem. Zespół z Częstochowy będzie próbował z kolei przerwać passę spotkań bez zwycięstwa.

Piątkowe spotkanie zapowiada się interesująco. Gorzowianie po serii sześciu kolejnych porażek na początku sezonu długo zajmowali ostatnie miejsce w tabeli. Ostatnio jednak zadziwiają dyspozycją. Odkąd po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej awarią instalacji elektrycznej na stadionie im. Edwarda Jancarza powrócili na własny tor, wygrali cztery kolejne spotkania, w tym ostatnio niespodziewanie wysoko 55:35 ze Spartą Wrocław. Tym razem przyjdzie im jednak rywalizować na wyjeździe.



Włókniarz z kolei miał świetny początek sezonu, a teraz przeżywa kryzys. W pięciu ostatnich meczach nie odniósł zwycięstwa i jak tak dalej pójdzie, to nie zakwalifikuje się do półfinałów. Pierwsze spotkanie tych drużyn (powtórzone 10 sierpnia) zakończyło się wygraną gorzowian 49:41, co zapowiada ciekawą walkę o punkt bonusowy.



We wcześniejszym piątkowym meczu broniąca tytułu Unia Leszno nie powinna mieć problemów z pokonaniem u siebie GKM-u Grudziądz. W niedzielę ostatni w tabeli ROW Rybnik podejmie Motor Lublin, a wicelider Falubaz Zielona Góra spotka się z walczącą o półfinałową czwórkę Spartą Wrocław.



W poniedziałek zostanie rozegrany mecz awansem z 14. kolejki pomiędzy Stalą i GKM-em. Powodem są dwa turnieje Grand Prix, które odbędą się w Gorzowie 11 i 12 września.



Program meczów 11. kolejki:



piątek



Fogo Unia Leszno - MrGarden GKM Grudziądz (18.00)

Eltrox Włókniarz Częstochowa - Moje Bermudy Stal Gorzów (20.30)



niedziela



PGG ROW Rybnik - Motor Lublin (16.30)



RM Solar Falubaz Zielona Góra - Betard Sparta Wrocław (19.15)

Mecz awansem z 14. kolejki:



poniedziałek



Moje Bermudy Stal Gorzów - MsGarden GKM Grudziądz (20.30)

