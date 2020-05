Ekstraliga żużlowa. Stal Gorzów podpisała aneksy z zawodnikami

Moje Bermudy Stal Gorzów przystąpi do sezonu 2020 ekstraligi żużlowej w najsilniejszym składzie. Wszyscy zawodnicy przystali na nowe warunki kontraktowe i podpisali aneksy – poinformował na swoim portalu KS Stal Gorzów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Witkowski dla Interii: Nie chciałbym, żeby żużlowcy zostali pomyleni z kierowcami TIR-ów. Wideo TV Interia

Jak przekazano w komunikacie, pierwszym zawodnikiem, który doszedł do porozumienia był kapitan Moje Bermudy Stali Gorzów, mistrz świata Bartosz Zmarzlik. W ślad za nim poszli Krzysztof Kasprzak i Szymon Woźniak.

Reklama

Do końca ważyły się losy Duńczyków Nielsa Kristiana Iversena i Andersa Thomsena, ale ostatecznie ich krajowa federacja zezwoliła swoim zawodnikom na starty w polskiej lidze. Do dyspozycji trenera Stanisława Chomskiego będzie również cała formacja juniorska.



"Drużyna jest bardzo zmotywowana i chętna do jazdy w żółto-niebieskich barwach. Wszyscy zawodnicy chcieli reprezentować klub w tym sezonie i pomimo obniżek kontraktowych są z nami, chcą jeździć dla kibiców w Gorzowie Wielkopolskim. Rozmowy od strony finansowej były łatwe. Wszyscy zawodnicy zaakceptowali nowe stawki. Jesteśmy w komplecie, gotowi do walki o najwyższe cele" - powiedział cytowany dyrektor zarządzający Stali Tomasz Michalski.



Klub z Gorzowa przekazał, że niebawem Iversen i Thomsen przyjadą do Gorzowa, by odbyć obowiązkową 14-dniową kwarantannę. Mieszkania zawodnikom na ten czas udostępnił jeden z partnerów klubu. Treningi żużlowcy Stali rozpoczną 29 maja br.



Moje Bermudy Stal Gorzów zainauguruje rozgrywki ekstraligi 14 czerwca br. meczem na własnym torze z aktualnym mistrzem Polski Fogo Unią Leszno.



Autor: Marcin Rynkiewicz

Zdjęcie Bartosz Zmarzlik to lider zespołu z Gorzowa / Sławomir Kowalski / East News