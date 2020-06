Żużlowcy PGG ROW Rybnik przegrali u siebie z RM Solar Falubazem Zielona Góra 36:53 w meczu 1. kolejki ekstraligi.

Beniaminek ekstraligi od porażki na swoim torze rozpoczął ligowe zmagania. Niezła dyspozycja Vaclava Milika, Roberta Lamberta i Kacpra Woryny, to było za mało, aby walczyć skutecznie z Falubazem.



Rybniczanie remisowali tylko po pierwszym wyścigu. Wówczas Milik przyjechał do mety przed duetem zielonogórzan: Michael Jepsen Jensen - Martin Vaculik (ostatni był Adrian Miedziński).



Kuriozalny był drugi wyścig. Z powodów upadków wykluczono dwójkę zawodników z Rybnika: Mateusza Tudzieża i Kacpra Kłosoka. W efekcie, w trzeciej powtórce pięć punktów bez walki przywieźli Mateusz Tonder i Norbert Krakowiak.



Rybniczanie drużynowo wygrali tylko jeden bieg - 9. Wówczas Lambert z Woryną okazali się lepsi od Lindbaecka i Vaculika.



ROW do meczu przystąpił osłabiony. Podczas czwartkowego treningu groźny wypadek zanotował podstawowy junior Przemysław Giera. Według komunikatu klubowego ma złamaną łopatkę. Zamiast niego pojechał Kłosok. Dodatkowo nie wystartował wcześniej awizowany Troy Batchelor. Pojechał za niego "gościnnie" Miedziński.



PGG ROW Rybnik: Robert Lambert 14 (0,3,3,3,3,2), Kacper Woryna 12 (3,3,1,2,0,3), Vaclav Milik 8 (3,2,1,2,0), Andrzej Lebiediew 2 (1,0,-,-,1), Kacper Kłosok 0 (u/w,w, w), Adrian Miedziński 0 (0,-,-,0), Mateusz Szczepaniak 0 (0,-,0,-,-), Mateusz Tudzież 0 (u/w,w,w).



RM Solar Falubaz Zielona Góra: Michael Jepsen Jensen 10 (2,1,3,2,2), Piotr Protasiewicz 10 (2,2,2,1,3), Patryk Dudek 9 (2,3,2,1,1), Norbert Krakowiak 8 (2,3,3,0), Antonio Lindbaeck 6 (1,1,1,3), Mateusz Tonder 5 (3,1,1), Martin Vaculik 5 (1,2,0,2,-).



Najlepszy czas uzyskał Robert Lambert (64,23) w biegu 11. Sędzia: Piotr Lis (Lublin). Mecz bez udziału publiczności.

Autor: Rafał Czerkawski