Ekstraliga żużlowa. Porozumienie ze wszystkimi zawodnikami w Motorze Lublin

Klub ekstraligi żużlowej Speed Car Motor Lublin doszedł do porozumienia ze wszystkimi zawodnikami, z którymi wcześniej zawarł kontrakty na reprezentowanie drużyny w sezonie 2020. Z powodu pandemii koronawirusa inaugurację przełożono na 12 czerwca.

Zgodnie z porozumieniem prezesów klubów i zawodników, po korekcie zapisów kontraktowych, maksymalną kwotą za podpis jest 200 tys. zł, a za punkt - 2,5 tys. zł. Oficjalnie 1 maja otwiera się okienko transferowe, w którym będzie można podpisywać aneksy do umów.

"Starając się, by zawodnicy mogli się koncentrować na dbałości o utrzymanie sportowego rytmu indywidualnych przygotowań do startu, który nie było wiadomo kiedy nastąpi, od kilku tygodni prowadziliśmy z nimi rozmowy w atmosferze pełnego zrozumienia. To przyniosło spodziewany efekt. Jednocześnie prowadzimy prace nad jak najlepszym przygotowaniem stadionu i toru do rozgrywek. W minionym sezonie jako beniaminek zajęliśmy szóste miejsce gwarantujące utrzymanie bez konieczności udziału w barażach, teraz stawiamy sobie wyższe sportowo cele" - podkreślił prezes lubelskiego klubu Jakub Kępa, który w niedzielę sfinalizował ostatnie ustalenia z zawodnikami.



Rutynowany Rosjanin Grigorij Łaguta, który będzie kapitanem drużyny, jak i junior Wiktor Lampart mają z Motorem dwuletnie kontrakty. Ponadto w lubelskiej drużynie jeździć będą: Oskar Bober, Jakub Jamróg, Mikkel Michelsen, Paweł Miesiąc, Wiktor Trofimow, Matej Zagar i Grzegorz Zengota. Umowę tzw. grzecznościową podpisał też Dawid Lampart.



Nowymi zawodnikami są: Bober, który po rocznym rozbracie z macierzystym klubem reprezentował barwy pierwszoligowej Euro Finannce Polonii Piła ze średnią biegową 1,614, dziewiąty w ostatnich indywidualnych mistrzostwach świata Słoweniec Zagar (przez trzy ostatnie sezony zawodnik forBET Włkniarza Częstochowa będąc w ostatniej edycji trzecim w drużynie punktującym - 1,692), doświadczony wychowanek Unii Tarnów Jamróg (ostatnio wicemistrzowska Betard Sparta Wrocław - 1,492) oraz Zengota, który od ponad roku jest żużlowcem Motoru, ale przed ubiegłorocznymi rozgrywkami złamał nogę podczas treningu na motocrossie i w lidze już nie wystartował.



Sztab szkoleniowy Speed Car Motoru Lublin pozostaje bez zmian: menedżerem jest Jacek Ziółkowski, trenerem Maciej Kuciapa.



Autor: Andrzej Szwabe

Zdjęcie Grigorij Łaguta / Tomasz Kudala / Reporter