Piotr Żyto będzie trenerem Stelmetu Falubazu Zielona Góra. Jak poinformował w czwartek Zielonogórski Klub Żużlowy SSA, zostało osiągnięte porozumienie z tym szkoleniowcem. Umowa ma obowiązywać przez dwa lata. Żyto zastąpi Adama Skórnickiego.

Dla Piotra Żyto będzie to powrót do zielonogórskiego klubu. Pierwszym trenerem tamtejszej drużyny był w sezonach 2009 i 2010. W tym czasie zdobył z Falubazem złoty i srebrny medal Drużynowych Mistrzostw Polski. W sezonie 2019 Żyto był szkoleniowcem I-ligowego ROW Rybik, z którym awansował do ekstraligi żużlowej.

"Przyjemnie jest wrócić do Zielonej Góry. W tym mieście mam dużo przyjaciół, a drużyna Stelmetu Falubazu zawsze była bliska mojemu sercu. Kilka dni temu obchodziliśmy 10. rocznicę wywalczenia złotego medalu na torze w Toruniu, mam nadzieję, że w sezonie 2020 ponownie powalczymy o miejsce w ligowej czołówce" - powiedział zacytowany w komunikacie ZKŻ SSA Piotr Żyto.

"Kandydatura Piotra Żyto na trenera Stelmetu Falubazu była dla mnie jedną z najbardziej naturalnych. Pracując z naszą drużyną w sezonach 2009 i 2010 był osobą w pełni oddaną klubowi i bardzo profesjonalną. Liczę, że jego doświadczenie pomoże nam w realizacji celów, które sobie zakładamy" - powiedział prezes ZKŻ SSA Wojciech Domagała.

We wtorek ZKŻ SSA poinformował, że tego dnia rozwiązał umowę z Adamem Skórnickim, który prowadził Falubaz przez dwa lata. W 2018 r. zespół pod jego wodzą musiał bronić się przed spadkiem z ekstraligi, a w tym roku zajął w niej czwarte miejsce.

Pod koniec września w Falubazie nastąpiła również zmiana na stanowisku prezesa klubu. Po rezygnacji złożonej przez Adama Golińskiego, nowym sternikiem został członek Rady Nadzorczej ZKŻ SSA Wojciech Domagała.

Autor: Marcin Rynkiewicz