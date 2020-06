Żużlowcy ROW Rybnik pokonali w niedzielnym spotkaniu na własnym torze gorzowską Stal 46:44 i odnieśli pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.

Zespół ze Śląska przystępował do tego meczu ponownie osłabiony. W poprzednim spotkaniu "Rekinów" (wyjazdowym z MrGarden GKM Grudziądz) upadł Andrzej Lebiediew. Ostatecznie został przyjęty do szpitala w Piekarach Śląskich. Jak poinformował prezes ROW Krzysztof Mrozek pierwsze diagnozy wskazywały na uraz kostki, ale okazało się, że żużlowiec ma złamaną kość podudzia. Czeka go kilka tygodni przerwy w startach. Kierownictwo rybnickiego zespołu postanowiło w niedzielę z korzystać z możliwości zastosowania "zastępstwa zawodnika".

Mecz był bardzo zacięty. Przed biegami nominowanymi było 38:40. Jednak w 14. wyścigu świetnie spod taśmy wyszli Robert Lambert z Vaclavem Milikiem i mimo ataków Krzysztofa Kasprzaka dowieźli do mety pięć punktów.



W ostatnim akcencie spotkanie zanotowano remis. Najlepszy był Bartosz Zmarzlik przed duetem rybniczan, a ostatni Anders Thomsen, dzięki czemu ROW wygrał mecz.



Autor: Rafał Czerkawski

PGG ROW Rybnik - Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. 46:44

PGG ROW Rybnik: Robert Lambert 13 (3,3,3,1,0,3), Siergiej Łogaczew 8 (2,2,2,1,1), Vaclav Milik 8 (1,2,1,2,2), Kacper Woryna 8 (1,2,2,u/w,1,2), Kamil Nowacki 3 (0,0,3), Mateusz Szczepaniak 3 (2,1-,-,-), Mateusz Tudzież 3 (1,1,1).



Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp.: Bartosz Zmarzlik 14 (3,3,3,2,3), Krzysztof Kasprzak 9 (0,3,2,3,1), Anders Thomsen 8 (2,0,3,3,0), Rafał Karczmarz 6 (3,3,0,0), Szymon Woźniak 3 (d,1,0,2,0), Wiktor Jasiński 3 (2,0,1), Niels Kristian Iversen 1 (0,1,0,-).



Najlepszy czas w 3. wyścigu uzyskał Bartosz Zmarzlik - 67,75.

Sędzia: Remigiusz Substyk (Solec Kujawski). Widzów: 2 608.