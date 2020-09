Ostatnia kolejka rundy zasadniczej ekstraligi żużlowej wyłoni dwóch pozostałych uczestników fazy play off. Pewne awansu do półfinału są już broniąca tytułu Fogo Unia Leszno oraz Moje Bermudy Stal Gorzów. O pozostałe dwa miejsca walczą cztery drużyny.

W zaplanowanej na niedzielę i poniedziałek 14. serii odbędą się tylko trzy mecze. Sezon zasadniczy zakończyły już bowiem Stal oraz MrGarden GKM Grudziądz, które swoje spotkanie "odjechały" wcześniej (zwycięstwo gorzowian 57:33).

Ekipa z Gorzowa Wielkopolskiego obecnie zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 21 punktów i jest już pewna awansu do półfinału, choć nie wiadomo jeszcze, z której lokaty.

Natomiast zespół z Grudziądza (10 pkt) zakończył sezon na siódmej pozycji, bezpiecznej w tym sezonie (w przeszłości oznaczała baraż o utrzymanie).

Wiadomo także, iż pierwsze miejsce na koniec rundy zasadniczej zajmie Unia (25), a ostatnie - beniaminek PGG ROW Rybnik (2 pkt), który po jednym sezonie żegna się z ekstraligą.

Ostatnia kolejka odpowie na pytanie, kto dołączy w półfinałach do Unii i Stali. O dwa pozostałe miejsca w play off rywalizują RM Solar Falubaz Zielona Góra (20 pkt), Eltrox Włókniarz Częstochowa (19), Betard Sparta Wrocław i Motor Lublin (po 17).

Na początek, w niedzielę o godz. 16.30, żużlowcy z Częstochowy zmierzą się na wyjeździe z Unią.

Bardzo ciekawie tego dnia powinno być również wieczorem w Lublinie, gdzie Motor podejmie rywali z Zielonej Góry. Falubaz pierwszy mecz wygrał u siebie 52:38 i do awansu do play off, bez oglądania się na wyniki innych spotkań, wystarczy mu teraz punkt bonusowy.

Zadanie wcale jednak nie musi być łatwe - lublinianie na swoim torze są bardzo mocni. W obecnym sezonie z sześciu dotychczasowych meczów u siebie wygrali pięć, w każdym z nich zdobywając co najmniej 50 punktów.

Dopiero piąta jest obecnie Sparta, ale wrocławski zespół ma przed sobą teoretycznie najłatwiejsze zadanie - poniedziałkowy mecz w Rybniku.

W minioną środę ROW przegrał u siebie w zaległym spotkaniu z Włókniarzem aż 30:60, potwierdzając, że w obecnym sezonie ekstraligi często nie był w stanie nawiązać równorzędnej walki z rywalami.

Program 14. kolejki, ostatniej w rundzie zasadniczej:

niedziela, 13 września

Fogo Unia Leszno - Eltrox Włókniarz Częstochowa (godz. 16.30)



Motor Lublin - RM Solar Falubaz Zielona Góra (19.15)

poniedziałek, 14 września

PGG ROW Rybnik - Betard Sparta Wrocław (20.30)