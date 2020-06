Ekstraliga żużlowa. Mecze w Lesznie i Zielonej Górze przełożone na sobotę

Ze względu na niekorzystne prognozy pogody zaplanowane na piątek mecze 3. kolejki żużlowej ekstraligi pomiędzy Fogo Unią Leszno a Motorem Lublin oraz RM Solar Falubazem Zielona Góra i MrGarden GKM Grudziądz zostały przełożone na sobotę 27 czerwca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Jarosław Hampel dla Interii: Obyśmy umieli się zmobilizować bez kibiców. Wideo TV Interia

Spotkanie leszczyńskich "Byków" z Motorem Lublin rozegrane zostanie o godz. 18. Z kolei rywalizacja w Zielonej Górze rozpocznie się o godz. 20.30.

Reklama

Niezagrożone są na razie terminy dwóch pozostałych spotkań 3. kolejki, które są zaplanowane na niedzielę: PGG ROW Rybnik - Moje Bermudy Stal Gorzów oraz Eltrox Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław.

#POMAGAMINTERIA



1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>