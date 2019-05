Ekstraliga żużlowa: mecz Betardu ze Stalą odwołany

Piątkowy mecz ekstraligi żużlowej Betard Sparta Wrocław - truly.work Stal Gorzów został odwołany. Powodem są czwartkowe opady deszczu i niekorzystna prognoza pogody na kolejny dzień.

W czwartek niemal przez cały dzień w stolicy Dolnego Śląska padał deszcz i tor na Stadionie Olimpijskim został mocno nasiąknięty wodą. Ponieważ prognozy pogody na piątek nie są lepsze, spotkanie Betardu ze Stalą zostało odwołane - poinformował wrocławski klub.

To już drugi mecz Sparty, który nie odbędzie się w pierwotnym terminie na Stadionie Olimpijskim. Również opady deszczu spowodowały, że przeniesiony na 19 maja został pojedynek wrocławian z Get Well Toruniem, który miał być rozegrany 28 kwietnia.