Ekstraliga żużlowa. Liderzy zostają w Grudziądzu

Kapitan Krzysztof Buczkowski, Przemysław Pawlicki i Rosjanin Artiom Łaguta, to trójka liderów występującego w ekstralidze żużlowej zespołu MrGarden GKM Grudziądz, która nadal reprezentować będzie jego barwy. Po otwarciu okna transferowego wszyscy przedłużą umowy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Kto zdobędzie tytuł mistrzowski w tym sezonie? Wideo INTERIA.PL

Przez dłuższy czas trwania zasadniczej części sezonu grudziądzanie mieli spore szanse na upragniony awans do fazy play off. Jednak kilka słabszych spotkań pod koniec rywalizacji w wykonaniu "Gołębi" sprawiło, że zakończyli oni sezon na miejscu piątym. Władze klubu od razu przystąpiły do planowania składu na kolejny rok, czego efektem są deklaracje pozostania w Grudziądzu trójki liderów GKM-u.

Reklama

Po otwarciu okienka transferowego w listopadzie swoje umowy przedłużą kapitan Buczkowski, Pawlicki oraz Rosjanin Łaguta.

Popularny "Buczek" obecny sezon zakończył ze średnią 1,797 pkt na bieg, co w klasyfikacji indywidualnej zawodników ekstraligi dało mu 22. miejsce. Kapitan "Gołębi" już szósty rok reprezentować będzie żółto-niebieskie barwy. Klubu nie zamierza opuszczać także Pawlicki, który wśród grudziądzan był trzecim żużlowcem pod względem średniej biegowej, a w statystykach indywidualnych ekstraligi ze średnią 1,803 zajął 21. lokatę. Włodarze GKM-u mają nadzieję, że do bardzo dobrych występów przed własną publicznością w kolejnym sezonie Pawlicki dołoży równie skuteczne występy na wyjazdach.

Trzecim zawodnikiem, choć ogłosił to jako pierwszy, który zdecydował się na dalsze starty w Grudziądzu jest Łaguta. Rosjanin na dobre zadomowił się w zespole, gdyż żółto-niebieskie barwy reprezentował będzie już po raz szósty z rzędu. Młodszy z braci Łagutów to najskuteczniejszy żużlowiec "Gołębi" i jeden z najlepszych w ekstralidze. Po 14 kolejkach w indywidualnej klasyfikacji ze średnią 2,286 pkt na bieg zajął piąte miejsce.

W składzie MrGarden GKM Grudziądz jest jeszcze junior Marcin Turowski, którego umowa jest ważna na kolejny sezon.

Krzysztof Frydrych