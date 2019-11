forBET Włókniarz Częstochowa ogłosił skompletowanie kadry na rozgrywki żużlowej ekstraligi w roku 2020. Jako ostatni do drużyny dołączył Jason Doyle – indywidualny mistrz świata z roku 2017, który przez ostatnie dwa sezony reprezentował barwy Get Well Toruń.

34-letni Australijczyk w Polsce startuje od roku 2008, a Włókniarz będzie jego ósmym klubem w naszym kraju.

Doyle jest drugim żużlowcem, który przed przyszłorocznym sezonem zamienił Toruń na Częstochowę, gdyż wcześniej zrobił to były reprezentant Polski - Rune Holta.

Poza Doylem i Holtą, kadrę częstochowskich "Lwów" tworzą dotychczasowi zawodnicy klubu spod Jasnej Góry: Leon Madsen (Dania), Fredrik Lindgren (Szwecja), Paweł Przedpełski oraz juniorzy - Jakub Miśkowiak, Bartłomiej Kowalski i Mateusz Świdnicki. Z drużyny, którą nadal będzie prowadzić trener Marek Cieślak, odeszli: Słoweniec Matej Zagar (Speeed Car Lublin) oraz Adrian Miedziński (Get Well Toruń) i Michał Gruchalski (Unia Tarnów).