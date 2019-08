Ekstraliga żużlowa. Fogo Unia wygrała fazę zasadniczą, Stal Gorzów w barażu

Najlepsza w fazie zasadniczej broniąca tytułu Fogo Unia Leszno kontra forBET Włókniarz Częstochowa oraz Betard Sparta Wrocław ze Stelmet Falubazem Zielona Góra - to pary półfinałowe żużlowej ekstraligi. W barażu o utrzymanie powalczy truly.work Stal Gorzów.

Przed ostatnią serią sezonu zasadniczego w ekstralidze było jeszcze kilka znaków zapytania. Mecz na szczycie we Wrocławiu miał wyłonić najlepszą drużynę po 14 kolejkach, ale na Stadionie Olimpijskim emocje szybko się skończyły. Przewaga gości z Leszna była niepodważalna i to oni do fazy play off przystąpią z pierwszej pozycji.

Betard Sparta na drugim miejscu, a jej półfinałowym rywalem będzie ekipa z Zielonej Góry. Niemający szczególnie znaczenia pojedynek Stelmetu Falubazu w Toruniu z opuszczającym krajową elitę zespołem Get Well okazał się pechowy dla Nickiego Pedersena z zespołu gości. Duńczyk, na samym początku meczu, w wyniku poważnego upadku - według wstępnej diagnozy - doznał złamania żeber i nabawił się odmy płucnej. Gdyby te rokowania się potwierdziły, zabraknie go w półfinałowych starciach.

Z Fogo Unią o miejsce w finale powalczy czwarty w tabeli forBet Włókniarz. Częstochowianie w ostatniej kolejce zremisowali w Gorzowie Wlkp. ze Stalą 45:45. Taki rezultat oznaczał, że miejscowych czeka baraż z wicemistrzem 1. ligi, którym będzie przegrany z pary PGG ROW Rybnik - Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp.

Na potknięciu gorzowian skorzystał beniaminek Speed Car Motor Lublin, który jest pewny utrzyma

nia w ekstralidze.

Początek rywalizacji półfinałowej - za tydzień.