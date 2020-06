Ekstraliga żużlowa. Falubaz mierzy w podium

Falubaz Zielona Góra jest gotowy do sezonu 2020 ekstraligi żużlowej. Zarząd klubu liczy, że drużyna osiągnie jak najwyższe cele. Po ograniczeniach związanych z walką z pandemią koronawirusa zielonogórscy żużlowcy regularnie uczestniczą w cyklach treningowych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żużel. Jarosław Hampel dla Interii: Obyśmy umieli się zmobilizować bez kibiców. Wideo TV Interia

Falubaz poprzedni sezon zakończył na czwartym miejscu. W okresie transferowym do drużyny dołączyli pochodzący ze Szwecji Antonio Lindbaeck, Duńczyk Jonas Jeppesen oraz Czech Jan Kvech. Odeszli: Duńczyk Nicki Pedersen do GKM-u Grudziądz i Niemiec Martin Smoliński.

Reklama

Lindbaeck to uczestnik Grand Prix, który od 2016 r. występował w barwach GKM-u. Po czterech latach pobytu w Grudziądzu zdecydował się na wybór Zielonej Góry. Szwed to doświadczony żużlowiec, natomiast Kvech i Jeppesen to młodzi, ale perspektywiczni zawodnicy, którzy dopiero zadebiutują w PGE Ekstralidze.

"To żużlowcy z potencjałem i chęcią do tego, by się rozwijać, a ich rola w drużynie może być bardzo szeroka, w zależności od dyspozycji. Mogą startować zarówno pod numerem 8, jak i znaleźć się w pierwszym składzie meczowym" - powiedział kierownik zielonogórskiego zespołu Tomasz Walczak.

Falubaz, jak każda drużyna, musi się zmierzyć z nowym reżimem sanitarnym. "Wszyscy przeszliśmy badania, jesteśmy zdrowi. Nasi zawodnicy ze spokojem podchodzą do kryzysowej sytuacji związanej z walką z koronawirusem. Przestrzegają wszelkich zaleceń" - powiedział trener Falubazu Zielona Góra Piotr Żyto.