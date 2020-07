Ekstraliga Żużlowa zdecydowała o obowiązkowych testach genetycznych na Covid-19, którym co dwa tygodnie będą poddawani wszyscy przebywający w parku maszyn. To efekt stwierdzenia koronawirusa u osoby z obsługi meczu ROW Rybnik - Fogo Unia Leszno 10 lipca.

"Będą one dotyczyły wszystkich osób, które wchodzą do parku maszyn na mecz PGE Ekstraligi, a więc nie tylko zawodników, mechaników i sztabów szkoleniowych, lecz również wszystkich osób funkcyjnych, a w tym oczywiście sędziów i komisarzy torów" - podkreślił prezes Ekstraligi Żużlowej, Wojciech Stępniewski, cytowany w wydanym komunikacie.

Koszty testów w przypadku zawodników, mechaników i obsługi meczowej będą pokrywały kluby. Z kolei w przypadku sędziów i komisarzy torów - Ekstraliga Żużlowa. Testom poddawani będą co dwa tygodnie również dziennikarze telewizyjni pracujący w parku maszyn.

Nadal testy genetyczne będą musieli przechodzić wszyscy zawodnicy, ale także mechanicy, którzy będą decydowali się wyjeżdżać z kraju zarówno w celach prywatnych, jak również związanych z występami i pracą w innych zawodach żużlowych poza granicami Polski. Takie testy będą obowiązkowe raz w tygodniu.

Brak wykonania testu po powrocie do Polski będzie skutkował automatycznym niedopuszczeniem zawodnika lub mechanika do udziału w zawodach w PGE Ekstralidze. Koszty testów będą w tym przypadku po stronie zawodników i mechaników.

Po wykryciu przypadku koronawirusa przełożone zostały zaplanowane na ten weekend mecze 6. kolejki: ROW Rybnik - Włókniarz Częstochowa i Fogo Unia Leszno - Falubaz Zielona Góra. Wszyscy obecni w parku maszyn na meczu w Rybniku przechodzą dwutygodniową kwarantannę.

