Żużlowcy Betardu Sparty Wrocław wygrali u siebie z Moje Bermudy Stalą Gorzów 46:44 w pierwszym meczu półfinałowym. Rewanż za tydzień w Gorzowie.

Sparta wygrała pierwszy półfinałowy mecz ze Stalą, ale zaledwie dwoma punktami. W kontekście rewanżu to ekipa z Gorzowa wydaje się być bliższa awansu do finału.



Po trzech biegach Sparta prowadziła 12:6, ale w kolejnym po raz pierwszy w niedzielę na torze pojawił się Bartosz Zmarzlik i dał sygnał do odrabiania strat. Indywidualny mistrz świata najpierw świetnie asekurował Rafała Karczmarza, a w kolejnym wyścigu Andersa Thomsena i goście wyszli na prowadzenie 16:14.



W kolejnych wyścigach trwała wymiana ciosów i żadna z ekip nie mogła odskoczyć na więcej niż dwa punkty. Przy stanie 24:24 goście mogli uzyskać cztery oczka przewagi, ale Maciej Janowski na ostatniej prostej o centymetry okazał się lepszy od Jacka Holdera. Chwilę później para wrocławian Chris Holder i Max Fricke zwyciężyła 4:2 i ponownie był remis (30:30).



W obu ekipach byli wyraźnie dwaj liderzy - Janowski u gospodarzy i Zmarzlik w ekipie gości. Obaj potrafili tak jechać, że pomagali wolniejszym kolegom. Pierwszy świetnie m.in. asekurował w biegu 11. Fricke’a i odpierał ataki Szymona Woźniaka, a drugi doskonale rozgrywał pierwsze łuki i dzięki temu m.in. trzy punkty zdobył w wyścigu czwartym Rafał Karczmarz.



O wyniku spotkania miały zadecydować biegi nominowane, do których było 39:39. Pierwszy z nich nic nie rozstrzygnął bo było 3:3. Do drugiego pod taśmę podjechali Zmarzlik i Thomsen oraz Janowski i Tai Woffinden. Niepokonany do tego momentu Zmarzlik po wyjściu z pierwszego łuku został z tyłu i już swojej pozycji nie poprawił. Spartanie jechali na 5:1 ku radości kibiców, ale bardzo szybki w drugiej części zawodów Thomsen zdołał wyprzedzić Janowskiego. Duńczyk do końca atakował Brytyjczyka, ale ten nie popełnił żadnego błędu i dowiózł cenne trzy punkty.



Pierwszy mecz półfinałowy:

Betard Sparta Wrocław - Moje Bermudy Stal Gorzów 46:44

Betard Sparta Wrocław: Tai Woffinden 10 (3,0,2,2,3), Gleb Czugunow 10 (3,3,1,1,2), Maciej Janowski 9 (3,2,2,1,1), Chris Holder 7 (0,1,3,2,1), Max Fricke 4 (1,0,1,2), Daniel Bewley 4 (1,3,0), Michał Curzytek 2 (2,0,0).



Moje Bermudy Stal Gorzów: Anders Thomsen 11 (2,3,1,3,2), Bartosz Zmarzlik 10 (2,2,3,3,0), Jack Holder 10 (2,1,1,3,3), Szymon Woźniak 6 (1,2,3,0,0), Rafał Karczmarz 6 (1,3,2,0), Wiktor Jasiński 1 (0,1,0), Niels Kristian Iversen 0 (0,0,0,-).



Najlepszy czas uzyskał Jack Holder (62,44) w biegu 12. Sędzia: Krzysztof Meyze (Wtelno). Widzów: około 8 tys.