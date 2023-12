Ekstraliga straci fortunę. Kosztowna ugoda ze znanym biznesmenem

Zakończyła się sprawa sądowa z powództwa Unibax Sp. z o.o. przeciwko Ekstralidze Żużlowej oraz Polskiemu Związkowi Motorowemu. Ostatecznie po ośmiu latach sporu strony podpisały ugodę, w myśl której Ekstraliga Żużlowa do spółki z Polskim Związkiem Motorowym stracą ponad milion złotych. To wszystko jest pokłosiem skandalu, do którego doszło w 2013 roku.