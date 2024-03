Ekstraliga obsypana milionami. Zawodnicy już zacierają ręce

Canal+ zwycięzcą konkursu ofert na nabycie praw telewizyjnych do żużlowej PGE Ekstraligi na lata 2026-2028, czytamy na oficjalnej stronie najlepszej ligi świata. Obecna umowa z C+ wygasa z końcem sezonu 2025, ale już została przedłużona i to na bardzo dobrych warunkach. Jak informuje serwis WP SF, roczny przelew z tytułu praw wyniesie 71,5 miliona złotych. Teraz jest to kwota na poziomie 60,5 miliona.