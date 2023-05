Ekstraliga go przerosła. Mocne słowa trenera kadry

Rok temu Mateusz Świdnicki został mistrzem Polski juniorów. Był też młodzieżową gwiazdą Tauron Włókniarza Częstochowa. To, co prezentuje po transferze do Cellfast Wilków Krosno, to jest dramat. 55. miejsce na liście średnich i tylko jeden wygrany bieg, to zdecydowanie poniżej oczekiwań.