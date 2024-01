Eksperyment polskiego klubu. Sporo ryzykują

Wybrzeże postawiło na doświadczonych zawodników

Ten ostatni też już swoje lata ma, bo w tym roku skończy 36 lat. Wspólnie z Kasprzakiem i Iversenem ma być motorem napędowym gdańskiej drużyny. W tym wypadku możemy mówić o małym eksperymencie, bo choć Wybrzeże postawiło na znane i utytułowane nazwiska, to dziś nikt nie daje gwarancji, że będą w stanie regularnie punktować jak na liderów przystało . Z drugiej jednak strony klub ma sporo do wygrania. Obaj zawodnicy nie cieszyli się wielkim zainteresowaniem na giełdzie transferowej. Dostępni byli na rozsądnych warunkach, a ciągle mają sporo do udowodnienia - szczególnie, jeżeli w kolejnych latach liczą na dalszą jazdę przynajmniej na poziomie 2. Speedway Ekstraligi.

Kasprzak jest przekonany, że to nie jego koniec

Sam żużlowiec zdaje się jednak ciągle mieć apetyty na skuteczną jazdę z najlepszymi. Tak przynajmniej zapowiada w swoich medialnych wypowiedziach. Ciągle żywi nadzieje, że będzie w stanie wrócić do PGE Ekstraligi. Gdyby rzeczywiście był w stanie nawiązać do swoich najlepszych lat, to za parę miesięcy będziemy mogli napisać, że Wybrzeże zrobiło z Kasprzakiem świetny interes. Czy jednak tak będzie na pewno? To - szczególnie w wieku 40 lat - już takie proste może nie być.