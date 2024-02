Ekspert zrównał z ziemią nowe przepisy. Ma rację?

Czterech zawodników spośród stawki cyklu Grand Prix otrzyma dodatkowe punkty za najlepsze czasy w kwalifikacjach do zawodów. Zawodnicy będą startować po 4 w jednej grupie i najlepszy z każdej czwórki wejdzie do "finału", gdzie - także jeżdżąc gęsiego - odbędzie się rywalizacja o punkty. Najlepszy zawodnik otrzyma 4 punkty do klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix, drugi żużlowiec otrzyma 3 punkty, trzeci - dwa punkty i czwarty otrzyma jeden punkt.