Ekspert wylicza największe transferowe wtopy. Nie uwierzysz, kogo wymienił

PGE Ekstraliga go nie rozwinęła. Bellego największą wtopą transferową

Względem Bellego w Bydgoszczy mieli wielkie oczekiwania. Nie może być inaczej, kiedy zawodnik przychodzi do I ligi z najwyższej klasy rozgrywkowej. - Klub zrobił to co mógł, czyli zakontraktował i wypłacił środki. Teraz oczekuje się od niego wyniku. Rok temu posmakował trochę PGE Ekstraligi. Wydawało się, że popchnie to go do przodu, a zejście szczebel niżej wcale nie dało spodziewanego efektu - ocenia Dołomisiewicz.



- Zgodzę się, że Bellego jest największą wtopą transferową, ale nigdy nie dobierze się zawodników do składu ze 100 proc. skutecznością. Nie można wszystkiego przewidzieć. Od niego w Bydgoszczy każdy oczekuje dwucyfrówek. Jak jeździł w Ekstralidze, to z porażek nikt nie robił sensacji, bo rywale byli bardziej wymagający - dodaje.