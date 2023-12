Ekspert wieszczy sensację. To oni wygrają świętą wojnę

To są zawodnicy, których pamiętamy najczęściej z tej dobrej strony. Gdy jeździli obaj w Lesznie, to byli wówczas czołówką polskich zawodników. Falubaz kontraktując ich na nadchodzący sezon ma nadzieję, że to właśnie oni pomogą im utrzymać się w Ekstralidze. Wydaje mi się, że to będzie ich główny cel, bo na dłuższą metę ten skład nie powalczy o żaden z medali

~ mówi nam Jan Krzystyniak